Slušaj vest

Košarkaška javnost širom sveta ostala je u šoku nakon vesti da je nestao 23-godišnji Elija Hord, mlađi brat Džejlena Horda. Mladi košarkaš izgubio se u petak, 27. februara, nakon što ga je otac ispratio na O'Hare aerodrom u Čikagu.

Elija je prethodnih dana boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je posetio oca Antvona Hoarda, nekadašnjeg košarkaša u Francuskoj. Povratak kući bio je planiran za petak uveče, ali do njega nije došlo. Iako je stigao na aerodrom, Elija nije prošao čekiranje prtljaga, niti se ukrcao na avion za Francusku.

1/6 Vidi galeriju Džejlen Hord Foto: Profimedia

Njegov otac je ispričao da je sina ostavio na terminalu, uveren da će regularno obaviti prijavu i poleteti, da bi naknadno saznao da se to nije dogodilo. Od tog trenutka, mladom košarkašu se gubi svaki trag.

Prema opisu, Hoard je visok oko 1,90 metara i težak približno 100 kilograma. U trenutku nestanka nosio je smeđu duksericu, crne trenerke i krem patike.

Porodica je pokrenula apel za pomoć, a njegova sestra Lea putem društvenih mreža poziva sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave i pomognu u potrazi za mladim košarkašem.

"Hvala vam što delite. Moj brat, Elija Hoard, nestao je 27. februara na aerodromu O'Hare u Čikagu. Svaka informacija može pomoći", poručila je Lea na Instagramu.

Inače, Džejlen Hord je prošlog leta produžio ugovor sa Makabijem iz Tel Aviva.