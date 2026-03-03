Slušaj vest

Bivši selektor košarkaša Srbije, Aleksandar Đorđević, oglasio se putem društvene mreže „X“ i obavestio javnost da mu je broj telefona hakovan.

Kako je naveo legendarni Sale Đorđević, neovlašćena lica su zloupotrebila njegov broj kako bi stupala u kontakt sa osobama iz njegovog imenika, sa ciljem sprovođenja prevare, zbog čega je apelovao na oprez.

Srpski stručnjak odlučio je da se zbog toga hitno obrati javnosti, i to na engleskom i srpskom jeziku.

Aleksandar Đorđević Foto: Screenshot, Starsport

U želji da predupredi eventualne neprijatnosti i upozori sve koji bi mogli da budu meta zloupotrebe, rešio je da se blagovremeno oglasi i razjasni čitavu situaciju.

- Moj broj je hakovan! Ne radite ništa, dobijate poruke od hakera, to je prevara! Svim mojim kontaktima, moj broj je hakovan! Ne radite ništa - ponovio je Aleksandar Saša Đorđević.

Aleksandar Saša Đorđević
partizanvirtus62986.jpg
djordjevic.jpg
Željko Obradović i Aleksandar Đorđević
partizan-mornar-01696.JPG

Sale Đorđević trening Kine Izvor: MONDO/Nikola Lalović