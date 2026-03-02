Svi događaji
16:45

Tabela

Posle tri odigrana kola, u grupi C vodi Turska sa maksimalnim učinkom, dok je Srbija druga sa učinkom 2-1.

Slede BiH sa 1-2, a na začelju je Švajcarska bez pobede.

U isto vreme kad i Turska - Srbija, u okviru 4. kola giraju Švajcarska i BiH.

Tri prvoplasirane ekipe prolaze u narednu rundu, pa s te strane Srbija ne bi smela da brine. Međutim, prenose se bodovi za drugu fazu kvalifikacija, te je stoga svaka pobeda bitna.

Grupa C ukršta se sa grupom D, gde se nalaze Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija.

Od šest ekipa iz druge faze, tri najbolje će se plasirati na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru.

Tabela, Mundobasket 2027
Tabela, Mundobasket 2027 Foto: Printskrin

16:13

Srbija napravila dve izmene u odnosu na Beograd, Turska jednu

Košarkaši Srbije u nešto izmenjenom sastavu ulaze u utakmicu u Istanbulu.

Selektor Dušan Alimpijević je napravio dve izmene. Umesto Nikole Kalinića i Filipa Barne, u timu su Nemanja Dangubić i Aleksa Avramović.

U odnosu na utakmicu u Beogradu, Turska je napravila jednu izmenu. Umesto Džana Korkmaza, u timu je Jigit Arslan.

15:57

Sastavi

TURSKA - SRBIJA

Istanbul, Turčeli razvojni centar

Sudije: Luis Kastiljo (Španija), Paulo Markes (Portugalija), Marton Horozov (Bugarska)

TURSKA: Metečan Birsen, Šehmus Hazer, Jigitčan Sajbir, Sertač Šanli, Džedi Osman, Jigit Arslan, Tarik Biberović, Onuralp Bitim, Bark Ugurlu, Furkan Korkmaz, Erdžan Osmani, Omer Jurceven. Selektor: Ergin Ataman

SRBIJA: Nemanja Dangubić, Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Arijan Lakić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Jovan Novak, Luka Mitrović. Selektor: Dušan Alimpijević.