TURSKA - SRBIJA: Mogu li Orlovi da se osvete za poraz u Beogradu?
Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 časova gostuje Turskoj u nastavku kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.
Utakmica se od 19 časova igra u Istanbulu, u hali "Turkčel razvojni centar".
Ove dve ekipe su pre samo tri dana igrale u Beogradu, a Turska je slavila rezultatom 82:78 posle neizvesne završnice .
Tabela
Posle tri odigrana kola, u grupi C vodi Turska sa maksimalnim učinkom, dok je Srbija druga sa učinkom 2-1.
Slede BiH sa 1-2, a na začelju je Švajcarska bez pobede.
U isto vreme kad i Turska - Srbija, u okviru 4. kola giraju Švajcarska i BiH.
Tri prvoplasirane ekipe prolaze u narednu rundu, pa s te strane Srbija ne bi smela da brine. Međutim, prenose se bodovi za drugu fazu kvalifikacija, te je stoga svaka pobeda bitna.
Grupa C ukršta se sa grupom D, gde se nalaze Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija.
Od šest ekipa iz druge faze, tri najbolje će se plasirati na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru.
Srbija napravila dve izmene u odnosu na Beograd, Turska jednu
Košarkaši Srbije u nešto izmenjenom sastavu ulaze u utakmicu u Istanbulu.
Selektor Dušan Alimpijević je napravio dve izmene. Umesto Nikole Kalinića i Filipa Barne, u timu su Nemanja Dangubić i Aleksa Avramović.
U odnosu na utakmicu u Beogradu, Turska je napravila jednu izmenu. Umesto Džana Korkmaza, u timu je Jigit Arslan.
Sastavi
TURSKA - SRBIJA
Istanbul, Turčeli razvojni centar
Sudije: Luis Kastiljo (Španija), Paulo Markes (Portugalija), Marton Horozov (Bugarska)
TURSKA: Metečan Birsen, Šehmus Hazer, Jigitčan Sajbir, Sertač Šanli, Džedi Osman, Jigit Arslan, Tarik Biberović, Onuralp Bitim, Bark Ugurlu, Furkan Korkmaz, Erdžan Osmani, Omer Jurceven. Selektor: Ergin Ataman
SRBIJA: Nemanja Dangubić, Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Arijan Lakić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Jovan Novak, Luka Mitrović. Selektor: Dušan Alimpijević.