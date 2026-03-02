Slušaj vest

Andrija Trinkijeri će od srede ponovo sesti na klupu crno-belog kluba.

Kako pišu grčki mediji, italijanski stručnjak će potpisati ugovor sa solunskim PAOK-om.

"Dvoglavi orao" iz Soluna je nedavno otpustio Jurija Zdovca.

Italijanski 57-godišnji stručnjak je neko vreme bez posla, posle dvogodišnjeg boravka u Žalgirisu (2023-2025). Spekulisalo se prošle jeseni da bi mogao da zameni Željka Obradovića na klupi Partizana, ali od toga nije bilo ništa.

Trinkijeri neće odmah preuzeti klub, već na leto. Sprema se projekat koji bi solunski tim približio Panatinaikosu i Olimpijakosu, koji decenijama dominiraju u grčkoj košarci.

Tokom karijere, osim Partizana i Žalgirisa, Trinkijeri je vodio Uniks, Bamberg i Bajern.

U Evroligi je vodio 262 utakmice i ima učinak od 116 pobeda i 146 poraza.