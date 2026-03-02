Slušaj vest

Superstar Boston SeltiksaDžejson Tejtum blizu je povratka na teren nakon što je prošle sezone doživeo rupturu Ahilove tetive.

Prema navodima poznatog NBA insajdera Bila Simonsa, Tejtum bi mogao da se vrati već u petak, 6. marta, kada Boston dočekuje Dalas Maverikse.

Džejson Tejtum Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tejtum je nedavno počeo da učestvovuje u treninzima pet na pet sa ostatkom ekipe, a prema izveštaju ESPN insajdera Šemsa Čaranije, Tejtum je "punim intenzitetom" trenirao sa timom.

Povratak Tejtuma bio bi ogroman podstrek za ambicije Seltiksa pred završnicu regularne sezone i borbu za što bolju startnu poziciju u plej-ofu.

