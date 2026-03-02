Džejson Tejtum se vraća na parket! Pročitajte kada će superstar Seltiksa ponovo igrati nakon teške povrede.
DOŽIVEO JE TEŠKU POVREDU! Evo kada se Džejson Tejtum vraća na parket!
Superstar Boston SeltiksaDžejson Tejtum blizu je povratka na teren nakon što je prošle sezone doživeo rupturu Ahilove tetive.
Prema navodima poznatog NBA insajdera Bila Simonsa, Tejtum bi mogao da se vrati već u petak, 6. marta, kada Boston dočekuje Dalas Maverikse.
Džejson Tejtum Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Tejtum je nedavno počeo da učestvovuje u treninzima pet na pet sa ostatkom ekipe, a prema izveštaju ESPN insajdera Šemsa Čaranije, Tejtum je "punim intenzitetom" trenirao sa timom.
Povratak Tejtuma bio bi ogroman podstrek za ambicije Seltiksa pred završnicu regularne sezone i borbu za što bolju startnu poziciju u plej-ofu.
