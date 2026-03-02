Slušaj vest

Navijačima Partizana sigurno teško pada period u kome ne cvetaju ruže fudbalerima i košarkašima Partizana.

Fudbaleri su ispustili prvo mesto i posle poraza u večitom derbiju već imaju ozbiljan zaostatak za Crvenom zvezdom u prvenstvu, dok su košarkaši nedavno ostali bez prilike da se bore za trofej u kupu, a odavno su ostali i bez šanse za doigravanje u Evroligi.

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Zato je svako novo dešavanje nova nada za navijače ovog kluba. Pa i nedavni susret legenci kluba, Predraga Mijatovića i Željka Obradovića.

Potpredsednik Fudbalskog kluba i doskorašnji trener Košarkaškog kluba, sreli su se u jednom restoranu minulog petka u Severnoj Makedoniji. Za istim stolom je sedeo i Obradovićev kum i saradnik Vlada Androić.

Zvaničar razlog susreta bile su Sportske igre mladih. Sastanku je prisustvovao i ambasador Srbije u Severnoj Makedoniji.

No, nema dileme da su se provukle i teme oko Partizana.