PAPARACO! PREDRAG MIJATOVIĆ I ŽELJKO OBRADOVIĆ VIĐENI ZAJEDNO! Navijači Partizana se pitaju: O čemu li su razgovarale dve legende crno-belih?
Navijačima Partizana sigurno teško pada period u kome ne cvetaju ruže fudbalerima i košarkašima Partizana.
Fudbaleri su ispustili prvo mesto i posle poraza u večitom derbiju već imaju ozbiljan zaostatak za Crvenom zvezdom u prvenstvu, dok su košarkaši nedavno ostali bez prilike da se bore za trofej u kupu, a odavno su ostali i bez šanse za doigravanje u Evroligi.
Zato je svako novo dešavanje nova nada za navijače ovog kluba. Pa i nedavni susret legenci kluba, Predraga Mijatovića i Željka Obradovića.
Potpredsednik Fudbalskog kluba i doskorašnji trener Košarkaškog kluba, sreli su se u jednom restoranu minulog petka u Severnoj Makedoniji. Za istim stolom je sedeo i Obradovićev kum i saradnik Vlada Androić.
Zvaničar razlog susreta bile su Sportske igre mladih. Sastanku je prisustvovao i ambasador Srbije u Severnoj Makedoniji.
No, nema dileme da su se provukle i teme oko Partizana.