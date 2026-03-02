Slušaj vest

Navijačima Partizana sigurno teško pada period u kome ne cvetaju ruže fudbalerima i košarkašima Partizana.

Fudbaleri su ispustili prvo mesto i posle poraza u večitom derbiju već imaju ozbiljan zaostatak za Crvenom zvezdom u prvenstvu, dok su košarkaši nedavno ostali bez prilike da se bore za trofej u kupu, a odavno su ostali i bez šanse za doigravanje u Evroligi.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Zato je svako novo dešavanje nova nada za navijače ovog kluba. Pa i nedavni susret legenci kluba, Predraga Mijatovića i Željka Obradovića.

Potpredsednik Fudbalskog kluba i doskorašnji trener Košarkaškog kluba, sreli su se u jednom restoranu minulog petka u Severnoj Makedoniji. Za istim stolom je sedeo i Obradovićev kum i saradnik Vlada Androić.

 Zvaničar razlog susreta bile su Sportske igre mladih. Sastanku je prisustvovao i ambasador Srbije u Severnoj Makedoniji.

No, nema dileme da su se provukle i teme oko Partizana.

Ne propustiteKošarkaKK PARTIZAN OTKRIO ZAŠTO JE FUDBALSKOM KLUBU UPLATIO VIŠE OD MILION EVRA! Crno-beli se ekspresno javili
Ostoja Mijailović
FudbalKK PARTIZAN UPLATIO 1,5 MILIONA EVRA FUDBALSKOM KLUBU! Crno-beli se oglasili iz Humske i sve objasnili navijačima, evo gde ide ovaj novac!
vanrednostanjekoronavirus5385.jpg
EvroligaSADA JE I ZVANIČNO! UTAKMICA PARTIZANA OTKAZANA ZBOG RATA! Evroliga izdala hitno saopštenje! Crno-beli ne igraju protiv Dubaija, ali to nije sve...
Dilan Osetkovski Dvejn Vašington Nik Kalates Sterling Braun Isak Bonga KK Partizan
Košarka"ON JE NAJVEĆI PROMAŠAJ U ISTORIJI PARTIZANA" Ostoja Mijailović žestoko udario po Džabariju Parkeru, pa otvoreno priznao: "Cela sezona doživela je krah zbog..."
zeljko---ostojaugovor-13.jpg
Košarka"BITI PREDSEDNIK PARTIZANA JEDNA JE OD NAJTEŽIH POZICIJA U DRŽAVI " Ostoja žestoko zagrmeo: Uvek je kriva uprava, nikad treneri koji rade loš posao!
ZELJKO & OSTOJA-UGOVOR_44.JPG

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir