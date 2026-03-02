Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije drugi put u tri dana je izgubila od Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Time je postalo jasno da je Turska dva kola pre kraja osvojila prvo mesto u grupi.

Srbija će se u nastavku kvalifikacija boriti za drugo mesto.

Ipak, plasman Orlova u narednu fazu kvalifikacija nije upitan, pošto tri od četiri ekipe prolaze. Mnogo veći problem je što se bodovi prenose u novoformiranu grupu.

Tabela, Mundobasket 2027, Košarkaška reprezentacija Srbije Foto: Printskrin

Grupa C se ukršta sa grupom D, gde se nalaze Litvanija, Island, Italija i Velika Britanija.

Tri od šest ekipa iz druge faze će obezbediti plasman na Svetsko prvenstvo.

Zato je bitno da Srbija u poslednjem prozoru u julu savlada Švajcarsku u gostima i Bosnu i Hercegovinu kod kuće kako bi prenela što više bodova.