ŠTA ZA SRBIJU ZNAČI PORAZ OD TURSKE: Ovako izgleda tabela u kvalifikacijama za Mundobasket
Košarkaška reprezentacija Srbije drugi put u tri dana je izgubila od Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Posle poraza u Beogradu u petak, Orlovi su izgubili i u Istanbulu.
Time je postalo jasno da je Turska dva kola pre kraja osvojila prvo mesto u grupi.
Srbija će se u nastavku kvalifikacija boriti za drugo mesto.
Ipak, plasman Orlova u narednu fazu kvalifikacija nije upitan, pošto tri od četiri ekipe prolaze. Mnogo veći problem je što se bodovi prenose u novoformiranu grupu.
Grupa C se ukršta sa grupom D, gde se nalaze Litvanija, Island, Italija i Velika Britanija.
Tri od šest ekipa iz druge faze će obezbediti plasman na Svetsko prvenstvo.
Zato je bitno da Srbija u poslednjem prozoru u julu savlada Švajcarsku u gostima i Bosnu i Hercegovinu kod kuće kako bi prenela što više bodova.