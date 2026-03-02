Slušaj vest

Litvanija se tako revanširala Islandu za poraz u prvom meču u Rejkjaviku.

U redovima Litvanije se istakao Ignas Brazdeikis sa 27 poena i pet skokova, pratio ga je Ignas Šargiunas sa 18.

Dvocifren je bio i Azulas Tubelis sa 11 poena i pet skokova.

Kod Islanda se istakao Kristin Palason sa 23 poena i pet skokova, pratili su ga Tigvi Hilinason i Elvar Fridrikson sa po 15 poena.

Litvanija sada ima dve pobede i dva poraza i nalazi se na prvom mestu, dok je Island sa istim skorom na drugoj poziciji.





Svoj meč u istoj grupi igraju Italija i Velika Britanija. Italijani u slučaju pobede preuzimaju lidersku pozciju, pošto su trenutno na skoru 2-1.

Ova grupa se ukršta sa grupom gde je Srbija, pa će Litvanija po svemu sudeći biti rival Srbije u drugoj fazi kvalifikacija.

Podsetimo najbolje tri ekipe iz svake grupe palsiraće se u drugu fazu, a tri najbolje iz novoformirane grupe na Mundobasket u Katar 2027 godine.