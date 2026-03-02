Slušaj vest

Litvanija se tako revanširala Islandu za poraz u prvom meču u Rejkjaviku.

U redovima Litvanije se istakao Ignas Brazdeikis sa 27 poena i pet skokova, pratio ga je Ignas Šargiunas sa 18.

Dvocifren je bio i Azulas Tubelis sa 11 poena i pet skokova.

Kod Islanda se istakao Kristin Palason sa 23 poena i pet skokova, pratili su ga Tigvi Hilinason i Elvar Fridrikson sa po 15 poena.

Litvanija sada ima dve pobede i dva poraza i nalazi se na prvom mestu, dok je Island sa istim skorom na drugoj poziciji.



Пласман обезедио Sofascore

Svoj meč u istoj grupi igraju Italija i Velika Britanija. Italijani u slučaju pobede preuzimaju lidersku pozciju, pošto su trenutno na skoru 2-1.

Ova grupa se ukršta sa grupom gde je Srbija, pa će Litvanija po svemu sudeći biti rival Srbije u drugoj fazi kvalifikacija.

Podsetimo najbolje tri ekipe iz svake grupe palsiraće se u drugu fazu, a tri najbolje iz novoformirane grupe na Mundobasket u Katar 2027 godine.

Ne propustiteEuroBasket 2025LITVANIJA SRUŠILA FINSKU ZA POZICIJU DVA: Smeši se veliki baltički derbi u osmini finala!
Screenshot_442.jpg
EuroBasket 2025ŠRUDER I VAGNER NEMILOSRDNI PROTIV LITVANACA! Nemci su stvarno moćni - ubacili su 107 poena i uništili rivala!
profimedia-1032612834.jpg
EuroBasket 2025LITVANIJA UNIŠTILA CRNU GORU: Litvanci se ne šale, Vučević i družina potpuno razbijeni!
Screenshot_434.jpg
EuroBasket 2025DEMONSTRACIJA SILE LITVANACA: Valančijunas i ekipa pregazili Veliku Britaniju na otvaranju Eurobasketa
Litvanija - Velika Britanija Eurobasket 2025

Robot na meču Turske i Srbije Izvor: RTS 1/Printscreen