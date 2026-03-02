RIVAL SRBIJE SE SUROVO OSVETIO: Litvanija razbila Island!
Litvanija se tako revanširala Islandu za poraz u prvom meču u Rejkjaviku.
U redovima Litvanije se istakao Ignas Brazdeikis sa 27 poena i pet skokova, pratio ga je Ignas Šargiunas sa 18.
Dvocifren je bio i Azulas Tubelis sa 11 poena i pet skokova.
Kod Islanda se istakao Kristin Palason sa 23 poena i pet skokova, pratili su ga Tigvi Hilinason i Elvar Fridrikson sa po 15 poena.
Litvanija sada ima dve pobede i dva poraza i nalazi se na prvom mestu, dok je Island sa istim skorom na drugoj poziciji.
Пласман обезедио Sofascore
Svoj meč u istoj grupi igraju Italija i Velika Britanija. Italijani u slučaju pobede preuzimaju lidersku pozciju, pošto su trenutno na skoru 2-1.
Ova grupa se ukršta sa grupom gde je Srbija, pa će Litvanija po svemu sudeći biti rival Srbije u drugoj fazi kvalifikacija.
Podsetimo najbolje tri ekipe iz svake grupe palsiraće se u drugu fazu, a tri najbolje iz novoformirane grupe na Mundobasket u Katar 2027 godine.