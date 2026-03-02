Vasileos Toliopulos je predvodio Grke sa 27 poena (10 asistencija)
Košarka
GRCI UTIŠALI MORAČU: Heleni se revanširali Crnoj Gori
Košarkaši Grčke savladali su Crnu Goru u Podgorici sa 79:65 (22:18, 22:17, 13:18, 22:12) u meču četvrtog kola grupe B kvalifikacija za Mundobasket 2027.
Heleni su se tako revanširali Crnogorcima za poraz u Atini, te su sa učinkom 3-1 preuzeli prvo mesto u grupi.
Mundobasket 2027 - kvalifikacije Foto: FIBA, Printskrin
Crna Gora i Portugalija sada dele drugo mesto sa učinkom 2-2, dok je Rumunija na začelju sa 1-3.
Vasileos Toliopulos je predvodio Grke sa 27 poena (10 asistencija).
Kod Crnogoraca je najefikasniji bio Igor Drobnjak sa 14 poena.
Rumunija je u drugoj utakmici ovog kola savladala Portugaliju 101:96.
