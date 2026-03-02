Slušaj vest

Košarkaši Grčke savladali su Crnu Goru u Podgorici sa 79:65 (22:18, 22:17, 13:18, 22:12) u meču četvrtog kola grupe B kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Heleni su se tako revanširali Crnogorcima za poraz u Atini, te su sa učinkom 3-1 preuzeli prvo mesto u grupi.

Mundobasket 2027 - kvalifikacije Foto: FIBA, Printskrin

 Crna Gora i Portugalija sada dele drugo mesto sa učinkom 2-2, dok je Rumunija na začelju sa 1-3.

Vasileos Toliopulos je predvodio Grke sa 27 poena (10 asistencija).

Kod Crnogoraca je najefikasniji bio Igor Drobnjak sa 14 poena.

Rumunija je u drugoj utakmici ovog kola savladala Portugaliju 101:96.

Ne propustiteKošarkaBOSNA DIŠE ZA VRATOM SRBIJI: Musa za novu pobedu nad Švajcarskom
Košarkaška reprezentacija BiH, Košarkaška reprezentacija Švajcarske
KošarkaŠTA ZA SRBIJU ZNAČI PORAZ OD TURSKE: Ovako izgleda tabela u kvalifikacijama za Mundobasket
Košarkaška reprezentacija Srbije, Košarkaška reprezentacija Turske
KošarkaBOLAN PORAZ ORLOVA: Srbija drugi put u tri dana izgubila od Turske! Sve teže izgleda put ka Svetskom prvenstvu
Košarkaška reprezentacija Srbije, Košarkaška reprezentacija Turske
KošarkaAU, KAKVA VEST ZA SRBIJU! NEVIĐENA MEGASENZACIJA: Litvanija 7 minuta pre kraja imala plus 21 protiv autsajdera, pa izgubila!
Košarkaška reprezentacija Islanda