Slušaj vest

1/11 Vidi galeriju Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

U okviru četvrtog kola grupe C ekipa selektora Dušana Alimpijevića je poražena od Turske u Istanbulu 94:86 (28:21, 20:23, 29:19, 18:23).

Ove dve ekipe su pre samo tri dana igrale u Beogradu, a Turska je slavila rezultatom 82:78 posle neizvesne završnice .

Posle ove utakmice u grupi C Turska vodi sa 4-0, Srbija i BiH imaju 2-2, a Švajcarska 0-4.

Svoje prve impresije posle meča na konferenciji za medije izneo je selektor Srbije Dušan Alimpijević.

"Čestitke Turskoj i treneru Atamanu na dve pobede. Za mene je najvažnije da kažem da sam ponosan na igrače, štab i sve što smo u ova dva meča uradili. Nikad nismo odustajali, nismo se predavali, igrali smo do kraja, srcem i karakterom. Borili smo se sa jakim timom. Imali smo, kao što je Aleksa rekao 22 ofanzivna skoka, ali smo loše šutirali za tri 7/28. Sa takvim procentima, kao i u prvoj utakmici, Turska se ne pobeđuje. Zadovoljan sam kako smo bili fokusirani. Turska je sama po sebi jaka. Najbolji je tim u prozorima. Igra sa osam igrača sa Eurobasketa, bez Biberovića zapravo, sa njim devet. Mi smo imali u prvoj jednog igrača sa Eurobasketa, sada dva. Zahvalan sam svima koji su došli da igraju za Srbiju. Uradili smo mnogo toga."

Alimpijević je pet upitan kako komentariše činjenicu da naša ekipa za razliku od rivala nema većinu igrača na raspolaganju

"Za mene je to besmisleno. Ili svi da igraju ili niko. Meni je federacija olakšala posao kao treneru, ali kod vas je to lakše sa klubovima. U mojem slučaju, mi moramo da pričamo sa klubovima iz drugih zemalja, sa generalnim menadžerima. Smešno je, ali moramo da se borimo za najbolje. moramo da sednemo i da pronađemo zajednički jezik da se to reši. Moramo da znamo šta se radi, da neko igra Evroligu ili drugu neku ligu dok se igra."

Koliko mu je teško da se pripremi za obaveze selektora jer ima posao trenera u klubu?

"Nebitno je da li radim u klubu ili ne, nemam vremena više da ih treniram svakako. Dolazim kad igrači. Imamo kratko vreme da se adaptiramo na sistem i na sve. Nemoguće je odrediti stalnu bazu igrača zbog komunikacije sa klubovima, pa uvek morate da pravite ustupke, a za one koji dolaze ne znate da li će biti na sledećim prozorima, a suština je da u svim prozorima imate drugačiji tim, a nekada i u toku jednog prozora, kao sa nama sada."

Turska ima kalsne igrače u svojim redovima što je napravilo razliku.

"Biberović je igrač najviše klase. Čovek koji pravi višak bez neke posebne igre. Opet je sada podigao tri šuta preko ruke i pogodio, tu nema šta da se zameri, kad da preko ruke, kako da se ljutite na svog igrača. Nije samo on nekoliko njih je pravilo razliku. I mi imamo igrače na izuzetnom nivou ili koji imaju potencijal da budu. U ovom sastavu smo dali maksimum na obe utakmice. Ne mogu da kažem da sam zadovoljan porazima, ali jesam, igrom, karakterom, time što ne odustajemo što se borimo za grb, za zemlju. Bili smo tužni posle prve utakmice, iako smo igrali protiv superiorne ekipe, najbolje sada u Evropi."

Alimpijević je uporedio oba meča.

"Oni su isto počeli, isto igrali, forsirali. Mi smo se trudili da neutrališemo neke stvari iz prvog meča, ali oni očigledno imaju moć, našli su put da to neutrališu svakako."

Nije želeo komentariše nastup igrača Bešiktaša.

"Pustite večeras klub, večeras sam samo selektor Srbije", objasnio je Alimpijević.