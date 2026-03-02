Srbija je doživela poraz od Turske, a sudije su izazvale skandal svojim kontroverznim odlukama. Pročitajte sve detalje.
SKANDAL! Ovako su sudije pokrale Srbiju protiv Turske! Detalj koji će vas šokirati!
Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je drugi uzastopni poraz od Turske (94:86) u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine.
U finišu utakmice, sudijska trojka na ovoh utakmici, postarala se da pošteno ošteti našu selekciju!
Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Naime, bek Srbije Aleksa Avramović, nadmudrio je Hazera, dobio faul na šutu, ali su sudije pokazale da je prekršaj bio na zemlji...
