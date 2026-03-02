Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je drugi uzastopni poraz od Turske (94:86) u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine.

U finišu utakmice, sudijska trojka na ovoh utakmici, postarala se da pošteno ošteti našu selekciju!

Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Naime, bek Srbije Aleksa Avramović, nadmudrio je Hazera, dobio faul na šutu, ali su sudije pokazale da je prekršaj bio na zemlji...

Neverovatn...

Ne propustiteFudbalSVI ČEKAJU OKRŠAJ MESIJA I JAMALA - PITANJE JE SAMO GDE? Rat sve poremetio - finalisima se seli sa Bliskog istoka
profimedia-0919334322.jpg
FudbalSELEKTOR SRBIJE VELJKO PAUNOVIĆ SAOPŠTIO SPISAK IGRAČA! Evo koga je sve pozvao u reprezentaciju!
Veljko Paunović
EvroligaPONOVO SE VAŠINGTON OGLASIO IZ DUBAIJA! Tražio je patike dok bukti rat, a evo šta mu je stiglo u kutiji! (FOTO)
Dvejn Vašington
KošarkaRIVAL SRBIJE SE SUROVO OSVETIO: Litvanija razbila Island!
Screenshot_442.jpg

BONUS VIDEO:

Robot na meču Turske i Srbije Izvor: RTS 1/Printscreen