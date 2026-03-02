Bosna se sada izjednačila sa Srbijom na tabeli, na drugom mestu
Košarka
BOSNA DIŠE ZA VRATOM SRBIJI: Musa za novu pobedu nad Švajcarskom
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabeležila je drugu pobedu u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.
Bosna je u okviru 4. kola grupe C savladala Švajcarsku u gostima 91:60.
Mundobasket 2027 - kvalifikacije Foto: FIBA, Printskrin
Bosnu je do pobede predvodio Džanan Musa sa 25 poena, sedam skokova i četiri asistencije, pratio ga je Amar Alibegović sa 13 poena i četiri skoka.
Kod Švajcarske se istakao Boris Mbala sa devet poena i dva skoka.
Bosna se sada izjednačila sa Srbijom na tabeli, na drugom mestu. Turska je prva sa 4-0, a Švajcarska poslednja sa 0-4.
Do kraja kvalifikacija, Bosna dočekuje Tursku, pa gostuje Srbiji, dok Švajcarska dočekuje Srbiju i gostuje Turskoj.
