Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabeležila je drugu pobedu u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.

Bosna je u okviru 4. kola grupe C savladala Švajcarsku u gostima 91:60.

Mundobasket 2027 - kvalifikacije Foto: FIBA, Printskrin

Bosnu je do pobede predvodio Džanan Musa sa 25 poena, sedam skokova i četiri asistencije, pratio ga je Amar Alibegović sa 13 poena i četiri skoka.

Kod Švajcarske se istakao Boris Mbala sa devet poena i dva skoka.

Bosna se sada izjednačila sa Srbijom na tabeli, na drugom mestu. Turska je prva sa 4-0, a Švajcarska poslednja sa 0-4.

Do kraja kvalifikacija, Bosna dočekuje Tursku, pa gostuje Srbiji, dok Švajcarska dočekuje Srbiju i gostuje Turskoj.

