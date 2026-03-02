Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Turske drugi put u tri dana pobedila je selekciju Srbije (94:86) u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine.

Nakon utakmice u Istanbulu selektor Turske Ergin Ataman govorio je na redovnoj konfferenciji za medije:

1/7 Vidi galeriju Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Mislim da smo igrali odličnu utakmicu, odigrali smo dobru odbranu nad Avramovićem, koji je odličan igrač, igrali su drugačije u odnosu na prvi meč, stavili smo ga pod pritisak od strane Hazera. Radili smo dobro, koristili smo visoke igrače Šanlija, Jurtsevena, a Biberović i Osmani su dobro odigrali. Svi su dali doprinos. Bila je ovo sjajna utakmica za nas, važno je što smo pobedili Srbiju dva puta u tri dana. Sada smo na četiri meča i četiri pobede, vodimo u grupi i čekamo leto za sledeće utakmice.

Svoje viđenje situacije ukratko je dao i Tarik Biberović, jedan od najboljih igrača Turske.

- Pre svega, hvala svim navijačima koji su došli da nas podrže, to je važno, pokazali su šta Turska znači u Evropi. Kontrolisali smo svih 40 minuta situaciju, malo kada smo se opustili, Srbija se vratila, ali smo nakon toga smo kontrolisali sve do kraja i srećan sam.

BONUS VIDEO: