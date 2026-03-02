Slušaj vest

Italiju je do pobede predvodio Saliu Niang sa 23 poena, sedam skokova i tri asistencije, pratio ga je Džon Petrućeli sa 13, dok je dvocifren bio i Amadeo Dela Vale sa 10 poena, tri skoka i četiri asistencije.

Kod Velike Britanije se istakao Kvin Elis sa 19 poena, pet skokova i šest asistencija, pratio ga je Karl Vitl sa 15 poena i etiri skoka, dok je Majls Heson imao 12 poena i 10 skokova.

Italija je ovom pobedom došla do prvog mesta u grupi sa tri pobede i jednim porazom, prate je Litvanija i Island sa skorom 2-2, dok je Velika Britanija poslednja sa 1-3.





Ova grupa se ukršta sa grupom gde je Srbija, pa će Italija po svemu sudeći biti rival Srbije u drugoj fazi kvalifikacija.

Podsetimo najbolje tri ekipe iz svake grupe plasiraće se u drugu fazu, a tri najbolje iz novoformirane grupe na Mundobasket u Katar 2027 godine.