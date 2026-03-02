Ćus Mateo vodi Španiju ka savršenstvu u kvalifikacijama za Mundobasket, sa maksimalnim učinkom nakon četiri kola.
ĆUS MATEO SLOŽIO KOCKICE! Španija gazi u kvalifikacijama!
Španija posle četiri kola ima maksimalni učinak u kvalifikacijama za Mundobasket.
"Crvena furija" je bila nadmoćna nad ekipom Ukrajine 78:64 na svom terenu u Ovijedu, gde je pokazala da je mnogo bolji tim, što se i očekivalo.
Novi selektor reperezentacije Španije Foto: EPA-EFE/Kiko Huesca, Starsport©
U pobedi Španije Fransisko Alonso je bio najefikasniji sa 12 poena, dok su po deset poena imali Fernandes, Gera i Oriola.
Andrej Voinalovič je bio najbolji kod Ukrajine sa 12 poena.
