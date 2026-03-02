Slušaj vest

Makedonski košarkaš Vojdan Stojanovski postao je večeras rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Severne Makedonije u zvaničnim utakmicama.

Stojanovski je 90. utakmicu u dresu makedonske reprezentacije odigrao protiv Azerbejdžana u Bakuu u pretkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, i tako na prvom mestu "večne liste" prestigao Todora Gečevskog, koji ima 89 mečeva u nacionalnom timu.

Stojanovski je deo reprezentacije Severne Makedonije skoro 20 godina, a za selekciju svoje zemlje je igrao i na Evropskim prvenstvima 2009, 2011, 2013. i 2015. godine.

