Stojanovski je deo reprezentacije Severne Makedonije skoro 20 godina
Košarka
STOJANOVSKI UŠAO U LEGENDU: Vojdan postao rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Severne Makedonije
Slušaj vest
Makedonski košarkaš Vojdan Stojanovski postao je večeras rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Severne Makedonije u zvaničnim utakmicama.
Stojanovski je 90. utakmicu u dresu makedonske reprezentacije odigrao protiv Azerbejdžana u Bakuu u pretkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, i tako na prvom mestu "večne liste" prestigao Todora Gečevskog, koji ima 89 mečeva u nacionalnom timu.
Stojanovski je deo reprezentacije Severne Makedonije skoro 20 godina, a za selekciju svoje zemlje je igrao i na Evropskim prvenstvima 2009, 2011, 2013. i 2015. godine.
Reaguj
Komentariši