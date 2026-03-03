Slušaj vest

Dva kola pre kraja ligaškog dela prvenstva Srbije za košarkašice, još uvek nije poznato koja ekipa će se pridružiti Spartaku i ispasti u niži rang.

Čak pet ekipa ima isti učinak, pa će u preostalom delu borba za ostanak biti više nego zanimljiva.

Crvena zvezda je osigurala prvo startno mesto pred plej-of, dok je Partizan sigurno drugi.

U preostala dva kola Mega i Student treba da reše pitanje trećeg i četvrtog mesta, mada su Beograđanke mnogo bliže trećem mestu nego ekipa iz Niša.

Novosadski tandem Novosadska ŽKA i Vojvodina 021 su bezbrižne u sredini tabele.

Spartak je već drugoligaš, a preostalog putnika u niži rang daće jedna od pet ekipa: Korać akademija 011, Radnički i Ras iz Beograda, Duga iz Šapca ili Kraljevo. Sve ove ekipe imaju po šest pobeda.

U 20. kolu su postignuti sledeći rezultati: Crvena zvezda - Spartak 114:51, Korać akademija 011 - Mega 62:82, Novosadska ŽKA - Kraljevo 58:63, Partizan 1953 - Duga 91:53, Student - Ras 87:53, Radnički - Vojvodina 70:73.

Tabela: Crvena zvezda 20-0, Partizan 18-2, Mega 16-4, Student 15-5, Novosadska ŽKA 9-11, Vojvodina 021 9-11, Korać akademija 011 6-14, Radnički 6-14, Ras 6-14, Duga 6-14, Kraljevo 6-14, Spartak 3-17.

U prvenstvu Srbije sledi tronedeljna pauza. Reprezentacija Srbije završava prvi krug kvalifikacija za Evrobasket. Srbija će 11. marta ugostiti Island u Novom Sadu, a tri dana kasnije gostovati Portugaliji.

Potom se u Futogu igra završnica Kupa Milan Ciga Vasojević, a za trofej će se boriti Crvena zvezda i Radnički iz Beograda, odnosno Novosadska ŽKA i Vojvodina 021 iz Novog Sada.