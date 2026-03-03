Slušaj vest

Košarkaši Denvera posle izuzetno neizvesne završnice savladali su na gostovanju ekipu Jute rezultatom 128:125.

Jedan od najgorih timova u ligi ozbiljno je namučio Nagetse na ovom meču. Bili su Džezeri nadomak senzacije u Delta centru, a onda je na scenu stupio Nikola Jokić.

Na dva minuta pre kraja Juta je imala +4, ali je Jokić sa četiri vezana slobodna bacanja doneo izjednačenje Denveru 122:122 i ušlo se u neizvesnu završnicu.

Odlični Džordž pogodio je uz faul, iskoristio dodatno bacanje i ponovo doneo prednost domaćinu 125:122, a onda je usledila serija Denvera. Marej je vezao četiri poena za preokret gostiju 125:126, a onda je Nikola Jokić na 16 sekundi pre kraja lupio rampu Džordžu i tako praktično rešio utakmicu. Arbitri su najpre svirali faul nad Džordžom, međutim, nakon gledanja snimka odluka je promenjena. Ubacio je Somborac nakon toga još dva penala za konačnih 125:128 u korist Denvera.

Nikola nije preterano forsirao na ovom meču. Utakmicu je završio sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencija. Šutirao je iz igre 6/11, a bio je sjajan sa linije za slobodna bacanja - 10/11.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džamal Marej sa 45 postignutih poena uz fenomenalne procente. Kanađanin je imao 13/19 iz igre, a ubacio je i osam trojki iz 13 pokušaja.

U poraženom timu istakao se Kejonte Džordž sa 36 postignutih poena.

Denver je trenutno peti na Zapadu sa skorom 38-24.

