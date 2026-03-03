Slušaj vest

Jedan od najgorih timova u ligi ozbiljno je namučio Nagetse prethodne noći.

Posle neizvesne završnice Denver je na gostovanju u Solt Lejk Sitiju savladao Jutu Džez rezultatom 128:125, a ključnu ulogu u važnom trijumfu ekipe iz kolorada imao je Nikola Jokić.

Sa četiri vezana poena Srbin je na dva minuta pre kraja doneo izjednačenje Nagetsima (122:122), a onda je pri vođstvu Denvera 125:126, na 16 sekundi pre kraja, lupio rampu sjajnom Kejonteu Džordžu i tako praktično rešio ovaj meč.

Zanimljivo, arbitri su dosudili prekršaj Jokiću nad Džordžom za dva slobodna bacanja, ali Nikola je bio siguran da je udario čistu blokadu, pa je Adelman zatražio čelendž. Nakon gledanja snimka arbitri su promenili odluku, pa je umesto bacanja za domaći tim, lopta dodeljena Denveru.

Nakon toga nikola je fauliran, iskoristio je oba penala i postavio konačan rezultat na meču 125:128.

Pogledajte rampu koja je odlučila pitanje pobednika:

