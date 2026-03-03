Slušaj vest

Morali su Nagetsi ozbiljno da se pomuče kako bi upisali trijumf protiv otpisanih Džezera.

Denver je prethodne noći na gostovanju u Solt Lejk Sitiju posle dramatične završnice savladao Jutu rezultatom 128:125, uz još jednu odličnu partiju Nikole Jokića.

Srbin je meč završio sa 22 poena, 12 skokova, pet asistencija i dve blokade, od kojih je jedna praktično rešila pitanje pobednika.

Naime, na 16 sekundi pre kraja, pri rezultatu 125:126 u korist Denvera, Somborac je lupio rampu najboljem igraču Jute Kejonteu Džordžu.

Međutim, to nije bio jedini upečatljiv duel Jokića i Džordža na ovom meču.

Pravi hit na društvenim mrežama postao je jedan okršaj pomenutih igrača u reketu.

Zagradio je Džordž Jokića i pokušao da ga izgura iz reketa, a onda je usledio šou. Nikola je raširio ruke i svom težinom se naslonio na leđa rivala. Izgledalo je kao da ga je zajahao, pa je i komentator u prenosu dobacio:

"Trebalo je da poneseš i sedlo".

Snimak je izazvao urnebesne reakcije na društvenim mrežama, pogledajte i zašto!