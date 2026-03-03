Slušaj vest

Posle velikog preokreta Los Anđeles Klipersi zabeležili su trijumf na gostovanju protiv Golden Stejta.

Tim iz LA uspeo je da nadoknadi zaostatak od 17 poena i zabeleži važnu pobedu u borbi za plej-in.

Kavaj Lenard je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 23 poena, a najbolje ga je pratio Kris Dan sa 16 poena.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije dobio šansu na ovom meču. 

U redovima Golden stejta istakao se Brendin Podžemski sa 22 poena, dok je Nejt Vilijams ubacio 18. 

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice:

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1