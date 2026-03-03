Klipersi su nadoknadili zaostatak od 17 poena i u gostima slavili protiv Golden Stejta, Bogdan ponovo nije dobio šansu.
BOGDAN SA KLUPE GLEDAO NESTVARAN PREOKRET SVOG TIMA! Klipersi gubili 17 razlike, pa srušili Voriorse!
Posle velikog preokreta Los Anđeles Klipersi zabeležili su trijumf na gostovanju protiv Golden Stejta.
Tim iz LA uspeo je da nadoknadi zaostatak od 17 poena i zabeleži važnu pobedu u borbi za plej-in.
Kavaj Lenard je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 23 poena, a najbolje ga je pratio Kris Dan sa 16 poena.
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije dobio šansu na ovom meču.
U redovima Golden stejta istakao se Brendin Podžemski sa 22 poena, dok je Nejt Vilijams ubacio 18.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice:
