Slušaj vest

Velika bura podigla se u košarkaškoj javnosti u Americi nakon uzbudljivog okršaja između Jute i Denvera, pošto mnogi smatraju da su arbitri pogurali Nagetse do pobede.

Košarkaši Denvera posle dramatične završnice savladali su na gostovanju ekipu Jute rezultatom 128:125, a srpski košarkaš Nikola Jokić našao se na udaru kritika.

Zbog nekoliko situacja tokom meča Srbina su optužili da prilikom kontakta sa protivničkim igračima simulira prekršaje.

Posebno su istakli tri situacije.

Prva je svakako zanimljiv duel sa Kejonteom Džordžom, koji je ekspresno postao viralan na društvenim mrežama. Zagradio je Džordž Jokića i pokušao da ga izgura iz reketa, Nikola je raširio ruke kako bi stavio do znanja sudiji šta radi omaleni Džordž. Tom prilikom svom težinom se naslonio na leđa rivalu, pa je komentator u jednom momentu dobacio:

"Trebalo je da poneseš i sedlo".

Jokiću zameraju što je teatralno odreagovao i u duelu sa Ilajdžom Harklesom. Zateturao se Nikola nakon kontakta i dobio faul, što je razbesnelo navijače i klupu Jute.

U završnici meča Nikola je uspeo da iznudi jedan faul i izbaci iz takta američke komentatora, koji su prenosili ovaj meč.

"Evo ga, to su te Jokićeve fore. Žali se sudijama - na šta se tačno žališ? Nemoj da kukaš, igraj. Ne znam zašto sudije nasedaju na to", besneo je komentator.