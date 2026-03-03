Slušaj vest

Košarkaši Denvera pobedili su prethodne noći u gostima ekipu Jute sa 128:125 u NBA ligi, uz dabl-dabl učinak srpskog centra Nikole Jokića.

Utakmica je rešena u samom finišu kada je, pri vođstvu Denvera od 126:125, Jokić lupio rampu Kejonteu Džordžu. Najpre je dosuđen prekršaj Srbinu, a onda je nakon čelendža došlo do promene odluke i lopta je dodeljena Denveru. Jokić je potom fauliran i pogodio je oba slobodna bacanja na 6,1 sekundu pre kraja i tako doneo pobedu svojoj ekipi.

Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaš je utakmicu završio sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencija.

Nakon meča Nikola se našao na udaru kritika - zbog nekoliko situacija tokom meča optužili su ga da simulira prekršaje. Međutim, to ga ne dotiče. Bio je zadovoljan jer je njegov tim ostvario važnu pobedu.

U razgovoru sa medijima nakon meča govorio je isključivo o dešavanjima na terenu.

"Igrali su jako agresivno, u prvom poluvremenu su davali poene iz tranzicije, a onda smo uspeli da ih usporimo do poslednje četvrtine. Pogodili smo nekoliko bitnih šuteva, Džamal ih je pobedio. Našli smo način da pobedimo u ovom meču", rekao je Jokić.

Marej je bio sjajno raspoložen, pa Jokić nije forsirao na ovom meču, uputio je svega 11 šuteva (6/11).

"Pokušavam da ne forsiram, da igram utakmicu, ali okej je, odradili smo dobar posao. Dodavanja, davanje poena, bilo je ovo dobra noć za nas, dali smo 120 poena", kaže Somborac.

Osvrnuo se i na blokadu koja je donela pobedu njegovom timu. Na pitanje o čemu je razmišljao tokom čelendža, Jokić je odgovorio:

"Pokušavao sam da vidim nešto bitno, nisam osećao da je to nešto što je uticalo toliko. Samo sam ukazao na do da pogledaju i to je bio dobar čelendž za nas", otkrio je Jokić.

Najefikasniji u timu Denvera bio je Džamal Marej koji je ubacio 45 poena.

"Sposobnost da pogađamo šuteve, kreira ih, sposobnost da kreira i da pogađa i otvorene i teške i loše šuteve", pohvalio je Kanađanina Nikola.

