Košarkaši Bostona pobedili su u gostima Milvoki sa 108:81 i tako pokvarili povratak na teren zvezde Baksa Janisa Adetokumba.

Pejton Pričard je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 25 poena, dok su po 18 dodali Derik Vajt i Ugo Gonzales.

Adetokumbo je nakon povrede desnog lista zaigrao prvi put od 23. januara i utakmicu je završio sa 19 poena i 11 skokova za 25 minuta.

Dvocifreni učinak imali su još i Usman Dijeng sa 13 i Bobi Portis sa 12 poena. 

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

