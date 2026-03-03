Grčki superstar se vratio na parket posle duge pauze, ali to nije pomoglo Baksima da izbegnu ubedljiv poraz.
nba
JANIS SE VRATIO POSLE 40 DANA, ALI DŽABA! Baksi nisu imali šanse protiv sjajnih Seltiksa!
Slušaj vest
Košarkaši Bostona pobedili su u gostima Milvoki sa 108:81 i tako pokvarili povratak na teren zvezde Baksa Janisa Adetokumba.
Pejton Pričard je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 25 poena, dok su po 18 dodali Derik Vajt i Ugo Gonzales.
Adetokumbo je nakon povrede desnog lista zaigrao prvi put od 23. januara i utakmicu je završio sa 19 poena i 11 skokova za 25 minuta.
Dvocifreni učinak imali su još i Usman Dijeng sa 13 i Bobi Portis sa 12 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:
Reaguj
Komentariši