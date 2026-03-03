Slušaj vest

Jedan od najgorih timova u ligi ozbiljno je namučio Nagetse na ovom meču. Bili su Džezeri nadomak senzacije u Delta centru, a onda je na scenu stupio Nikola Jokić koji je svojim potezima, posebno onim u odbrani, rešio utakmicu. U napadu nije blistao kao što zna Jokić, meč je završio sa 22 poena, 12 skokova i pet asistencija, ali je rolom u defanzivi doneo konačnu pobedu Denveru.

Po završetku meča, trener Nagetsa Dejvid Adelman, hvalio je igrača Jute Kejontea Džordža, ali i Džamala Mareja koji je ubacio 45 poena.

- Bili smo bolji u odbrani, oni su, gledajte... Kejonte Džordž je igrao sjajno, promenili smo njegovo pokrivanje, jer je pogađao šuteve. Kada nije pogađao šuteve, napadao je tablu. Bili smo super mali, bilo je teško sa četiri beka u odbrani. Pristup je bio bolji, izgubljene lopte su nas ubile, dali su nam 25 poena iz kontri. Na kraju, ljudi osuđuju pobede, ja ne. Pobede su pobede, porazi su porazi. Ponosan sam na momke, nisu paničili, pogađali su šuteve i Džamal je bio sjajan sa 45 poena - rekao je Adelman, pa nastavio da hvali Mareja:

- Držao nas je, teške šuteve je pravio, razne kombinacije, Nikola je čuvan od strane tri čoveka, ovo je Džamalova noć. I volim ovakve noći, on to može, pogađao je teške šuteve. Trojke, bacanja, procenti su bili efikasni i to nam je bilo potrebno.

Osvrnuo se na kratko i na Jokića kog su igrači Jute dobro čuvali.

- Morali smo da otvaramo šuteve, stavili su tri čoveka na njega, bukvalno igrali nelegalnu odbranu nad njim, on je bio u sredini "ključa", drugi ljudi su morali da pogađaju - zaključio je Adelman.

