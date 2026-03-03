Ubacio je četiri vezana slobodna bacanja i na dva minuta pre kraja doneo izjednačenje Denveru 122:122.

Kejonte Džordž je pogodio uz faul, iskoristio dodatno bacanje i ponovo doneo prednost domaćinu 125:122, a onda je usledila serija Denvera. Marej je vezao četiri poena za preokret gostiju 125:126, a onda je Nikola Jokić na 16 sekundi pre kraja lupio rampu Džordžu i tako praktično rešio utakmicu. Arbitri su najpre svirali faul nad Džordžom, međutim, nakon čelendža koji je Denver zatražio odluka je promenjena i lopta je dodeljena gostima. Ubacio je Somborac nakon toga još dva penala za konačnih 125:128 u korist Denvera.