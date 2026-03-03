Slušaj vest

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći u gostima ekipu Jute sa 128:125 u NBA ligi, uz dabl-dabl učinak srpskog centra Nikole Jokića.

Bili su Džezeri nadomak senzacije u Delta centru, a onda je na scenu stupio Nikola Jokić.

Ubacio je četiri vezana slobodna bacanja i na dva minuta pre kraja doneo izjednačenje Denveru 122:122.
Kejonte Džordž je pogodio uz faul, iskoristio dodatno bacanje i ponovo doneo prednost domaćinu 125:122, a onda je usledila serija Denvera. Marej je vezao četiri poena za preokret gostiju 125:126, a onda je Nikola Jokić na 16 sekundi pre kraja lupio rampu Džordžu i tako praktično rešio utakmicu. Arbitri su najpre svirali faul nad Džordžom, međutim, nakon čelendža koji je Denver zatražio odluka je promenjena i lopta je dodeljena gostima. Ubacio je Somborac nakon toga još dva penala za konačnih 125:128 u korist Denvera.

Jokić u dresu Denver Nagetsa. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola nije preterano forsirao - utakmicu je završio sa 22 poena uz šut iz igre 6/11, a bio je sjajan sa linije za slobodna bacanja - 10/11. Uz to imao je i 12 skokova, pet asistencija i dve blokade.

Pogledajte najbolje poteze Jokića sa ovog meča:

