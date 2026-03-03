Slušaj vest

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus, centar Armando Bejkot, fizioterapeut Haime Kapelja i sportski direktor Ugur Sulak ostali su "zaglavljeni" u Emiratima.

Iskoristili su reprezentativnu pauzu i otputovali u Dubai kako bi se odmorili par dana, a onda zbog naglog prekida avio-saobraćaja i vanrednih okolnosti ostali "zarobljeni" u UAE.

Nakon višednevne drame konačno sportski direktor Fenerbahčea Ugur Sulak saopštio je dobre vesti - uskoro se vraćaju u Tursku.

"Svi smo dobro. Svi smo zajedno u avionu koji uskoro poleće iz Dubaija i nadamo se da ćemo večeras biti u Istanbulu. Hvala vam na podršci i porukama", poručio je GM Fenera.

Podsetimo, uz trenera Jasikevičijusa, čak 14 igrača Evrolige ostalo je zarobljeno u Dubaiju, bez jasnog termina povratka u Evropu.

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir