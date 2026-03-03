Slušaj vest

Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo stekao je reputaciju da se brzo vraća na teren posle povreda, ali je Grk danas priznao da se ti dani možda bliže kraju.

Adetokumbo je prošle noći postigao 19 poena i imao 11 skokova u porazu Milvokija od Bostona sa 108:81, što je bila njegova prva utakmica istegao list desne noge 23. januara.

Propustio je rekordnih 29 utakmica ove sezone, od čega 23 zbog povrede lista. To je novo iskustvo za Adetokumba, koji je navikao da se vraća ranije nego što se očekivalo posle povreda.

"Moram biti pametniji u budućnosti, jer stvari koje sam mogao da uradim u prošlosti možda sada ne mogu", rekao je on.

1/5 Vidi galeriju Janis Adetokumbo na meču protiv Indijane Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tokom plej-ofa 2021. godine, Adetokumbo je propustio samo dve utakmice zbog povrede kolena i na kraju je osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača NBA finala, vodeći Bakse do njihove prve šampionske titule posle pola veka. Adetokumbo je postigao 50 poena u pobedi u šestoj utakmici serije protiv Finiksa.

"Nisam star, ali sam stariji, sigurno. Više nemam 24 godine, imam 31", rekao je Adetokunbo.

Adetokumbo je propustio osam utakmica istegnuća lista desne noge u decembru, vratio se na teren i onda ponovo doživeo istu povredu. Problemi sa listom su takođe prouzrokovali da propusti poraz Milvokija od Indijane u prvom kolu plej-ofa 2024. godine.

"Kada se suočavate sa problemima mekog tkiva, teško je. Imao sam bolove u kolenu u prošlosti, to je potpuno drugačije. Ako niste u stanju da vodite računa o povredama mekog tkiva, one mogu da potraju. Mislim da se to dogodilo ove godine", rekao je Adetokumbo.

Milvoki ima skor 15/16 sa Adetokumbom u timu i 11/18 bez njega i trenutno je na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije i čeka ga velika borba za plasman u plej-of.

Pored borbe za mesto u plej-ofu, Bakse čeka borba i da zadrže Adetokumba u ekipi. U oktobru on stiče pravo da potpiše četvorogodišnje produženje ugovora vredno 275 miliona dolara. U suprotnom, mogao bi da postane Slobodan agent na kraju sledeće sezone.

Iako je Adetokumbo više puta govorio o tome Koliko voli da igra u Milvokiju, on je takođe dao prioritet želji da igra u timu koji je posvećen borbi za titulu. Baksi su gubili u prvom kolu plej-ofa u poslednje tri sezone.

Baksi će imati pune ruke posla oko toga da uopšte dođu do plej-ofa sa Adetokumbom u timu koji će sigurno imati ograničenu minutažu dok radi na potpunom oporavku.

"Samo sam srećan što sam na terenu. Nije bitno da li igram 18, 20 ili 22 minuta, samo sam srećan što sam tamo. Pokušavam da ništa ne uzimam zdravo za gotovo", rekao je Adetokumbo.

Beta