Tokom boravka u Partizanu delovao je potpuno nezainteresovano za košarku, kuburio je sa viškom kilograma i vukao se po terenu, a sada je "zategnut kao praćka".

Po odlasku na pozajmicu u Huventud Džabari Parker je očito rešio da se dovede u red. Za 10-ak dana skinuo je čak 4.5 kilograma i nalazi se u dobroj formi, daleko boljoj nego što se očekivalo - prenosi katalonski "L'Esportiu".

Isti portal ističe da je Parker u poslednjih 10 dana trenirao individualno, visokim intenzitetom, pa je za kratak period izgubio višak kilograma.

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Već na prvom treningu u Huventudu pokazao je više nego za šest meseci provedenih u Partizanu - nije mogao da promaši šut za tri poena.

"To ia samo jedno značenje - izuzetno je motivisan. Ujutru je Parker obavio lekarske preglede u klinici Kiron, a zatim je direktno otišao na trening, gde se pozdravio sa novim saigračima i potom počeo sa radom. Parker će debitovati sledeće nedelje, u nedelju protiv Granade", piše novinar Ćavi Baljesteros.

zeljko---ostojaugovor-13.jpg
Džabari Parker u dresu Partizana
Džabari Parker
Džabari Parker u dresu Partizana

Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport