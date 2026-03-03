Slušaj vest

Nikola Jokić je već godinama jedan od najboljih igrača NBA lige, a kada se vratimo unazad, na sam početak njegove karijere u najjačem košarkaškom takmičenju, niko nije ni slutio da će Srbin dosegnuti do ovih visina.

Na samom draftu nije izabran sa visoke pozicije, te se može reći da su Nagetsi, da li slučajno ili namerno, napravili najveću "krađu" u istoriji.

Nije bio na atletski jakom nivou Jokić i zbog toga nije bio na meti najjačih franšiza čak ni na treninzima pred draft, a o svemu tome govorio je i legendarni Blejk Grifin u intervjuu koji je nedavno dao.

- Ako odeš da gledaš Nikola Jokića, najboljeg igrača u NBA, ili jednog od najboljih, verovatno prvog ili drugog, i da si ga gledao na kombajnu, pomislio bi: 'Kako je moguće da će ovaj momak uopšte biti draftovan? Nema šanse da bi mogao da bude vrhunski igrač u NBA. Ali jeste - istakao je Grifin, pa dodao:

- NBA se u velikoj meri zasniva na tempu i kontroli, naravno i na veštini, tako da samo rangiranje atletskih sposobnosti ne može uvek da pruži kompletnu sliku. Zato ne znam koje je pravo rešenje kada je reč o kombajnu. Mislim da moraju da ga organizuju i da je dobro imati neke od tih mernih parametara. Ali neki od najboljih igrača u ligi igraju u sopstvenom ritmu. Ne igraju prebrzo. Ne skaču najviše - zaključio je Grifin i podsetio na primer Luke Dončića koji je poput Jokića neuhvatljiv jer igra svoju igru i to veoma dobro.