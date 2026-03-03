Oglasio se trener Denvera.
Košarka
AMERI RAZAPINJU JOKIĆA, A TRENER DENVERA IM JE OVIM REČIMA ZAPUŠIO USTA! Adelman zagrmeo kao nikada do sada - evo šta Iim je poručio posle utakmice!
Velika bura podigla se u košarkaškoj javnosti u Americi nakon uzbudljivog okršaja između Jute i Denvera, pošto mnogi smatraju da su arbitri pogurali Nagetse do pobede.
Košarkaši Denvera posle dramatične završnice savladali su na gostovanju ekipu Jute rezultatom 128:125, a srpski košarkaš Nikola Jokićnašao se na udaru kritika.
Zbog nekoliko situacja tokom meča Srbina su optužili da prilikom kontakta sa protivničkim igračima simulira prekršaje.
Trener Denvera Dejvid Adelman je pričao tim povodom i stao u odbranu srpskog košarkaša.
"Morali smo da otvaramo šuteve, stavili su tri čoveka na njega, bukvalno igrali nelegalnu odbranu nad njim, on je bio u sredini "ključa", drugi ljudi su morali da pogađaju", rekao je Adelman.
