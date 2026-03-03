Slušaj vest

Velika bura podigla se u košarkaškoj javnosti u Americi nakon uzbudljivog okršaja između Jute i Denvera, pošto mnogi smatraju da su arbitri pogurali Nagetse do pobede.

Košarkaši Denvera posle dramatične završnice savladali su na gostovanju ekipu Jute rezultatom 128:125, a srpski košarkaš Nikola Jokićnašao se na udaru kritika.

Zbog nekoliko situacja tokom meča Srbina su optužili da prilikom kontakta sa protivničkim igračima simulira prekršaje.

Oklahoma - Denver, Nikola Jokić Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Trener Denvera Dejvid Adelman je pričao tim povodom i stao u odbranu srpskog košarkaša.

"Morali smo da otvaramo šuteve, stavili su tri čoveka na njega, bukvalno igrali nelegalnu odbranu nad njim, on je bio u sredini "ključa", drugi ljudi su morali da pogađaju", rekao je Adelman.

