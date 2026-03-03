Visa i Raiffeisen banka nagrađuju svoje klijente nezaboravim putovanjem u Atinu.

Raiffeisen banka, u saradnji sa kompanijom Visa, deset ljubitelja košarke vodi na završni, najznačajnij košarkaški događaj sezone u Evroligi - polufinale i finale u Atini.

Potrebno je da od 3. marta do 13. aprila 2026. godine platite nekom od Raiffesien Visa kartica za fizička lica u minimalnom iznosu od 500 ili više dinara i prijavite se na sajtu Raiffesen banke (linkovati kad bude spremno).

Pravila učestvovanja u nagradnoj igri su veoma jednostavna.

Prva nagrada obuhvata avionsku kartu, četiri noćenja u hotelu 4/5* sa doručkom od 21. do 25. maja, dve ulaznice za utakmice, transfere i karte za javni prevoz.

U nagradnoj igri dele se dve prve i tri druge nagrade.

Drugoplasirani dobitnici moći će da računaju na avionsku kartu, dva noćenja u hotelu 4/5* sa doručkom od 23. do 25. maja, dve ulaznice za utakmice, transfere i karte za javni prevoz.

Nezaboravno iskustvo dobitnicima omogućila je Visa. Izvlačenje nagrada je zakazano za 16. april.

Više informacija o pravilima pronađite na linku