Na fotografijama sa jednog od poslednjih treninga pred okršaj sa Bajernom na terenu u klupskoj opremi viđen je Hasijel Rivero , što jasno govori da se bliži njegov povratak na teren.

Rivero je stigao u Zvezdu kao veliko pojačanje na poziciji centra, međutim, već u prvom kolu Evrolige doživeo je veliki peh. Pretrpeo je neugodnu povredu levog stopala, zbog koje je čak pet i po meseci bio van terena. Zvezda je morala da reaguje, angažovala je Domantasa Motejunasa. Vratio se u međuvremenu Džoel Bolomboj, eksplodirao je Ebuke Izundu, pa je konkurencija na poziciji centra sada paklena i trener Obradović će biti na slatkim mukama u nastavku sezone.