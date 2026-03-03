Slušaj vest

Zvezda će uskoro biti kompletna, pa će trener Saša Obradović biti na slatkim mukama pri odabiru sastava za predstojeće mečeve.

 Na fotografijama sa jednog od poslednjih treninga pred okršaj sa Bajernom na terenu u klupskoj opremi viđen je Hasijel Rivero, što jasno govori da se bliži njegov povratak na teren.

Rivero je stigao u Zvezdu kao veliko pojačanje na poziciji centra, međutim, već u prvom kolu Evrolige doživeo je veliki peh. Pretrpeo je neugodnu povredu levog stopala, zbog koje je čak pet i po meseci bio van terena. Zvezda je morala da reaguje, angažovala je Domantasa Motejunasa. Vratio se u međuvremenu Džoel Bolomboj, eksplodirao je Ebuke Izundu, pa je konkurencija na poziciji centra sada paklena i trener Obradović će biti na slatkim mukama u nastavku sezone.

Podsetimo, Zvezda u petak na svom terenu dočekuje Bajern u 30. kolu Evrolige.

Hasijel Rivero intervju za Mondo Izvor: MONDO