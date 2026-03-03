Slušaj vest

Iskusni stručnjak Andrea Trinkijeri seo je na klupu solunskog PAOK-a, kluba koji ima velike ambicije.

Novi vetar u leđa crno-belima dao je dolazak bogatog vlasnika Aristotelisa Mistakidisa, spremnog da bez zadrške investira u pojačanja.

Tim iz Soluna već je ozvaničio dolaske Patrika Beverlija, Brina Tajrija i Timija Alena, ali to, po svemu sudeći, nije kraj prelaznog roka.

U klubu jasno poručuju da žele povratak na staze stare slave i formiranje sastava sposobnog za najviše domete.

Na listi želja nalazi se i iskusni grčki plejmejker Nik Kalates, koji je trenutno nosi dres beogradskog Partizana.

"Većina igrača koji će biti dovedeni biće ili evroligaški ili NBA košarkaši. Želite primere? PAOK bi bez problema mogao da dovede Nika Kalatesa kako bi, između ostalog, ojačao svoju grčku okosnicu. Kalates ima 36 godina i uskoro puni 37, ali predstavlja garanciju da bude jedan od trojice organizatora igre u timu. Osim toga, Grk je. Takođe bi PAOK mogao da angažuje američkog centra Dejvida Mekormaka, koji ima dobru sezonu u Bajernu", piše SD.