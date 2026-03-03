Slušaj vest

 Kao što je već poznato oni su su prethodnih dana bili zadržani na Bliskom istoku zbog pogoršane bezbednosne situacije u regionu.

Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Veći broj igrača i sportskih radnika našao se u tom delu sveta tokom reprezentativne pauze, a neplanirane okolnosti produžile su njihov boravak u Dubaiju. Među njima su, osim trojca iz Partizana, bili i predstavnici više evropskih klubova.

Trojica igrača Partizana u sredu će zajedno sa ekipom Dubaija otputovati do Ljubljane, odakle će nastaviti put ka Beogradu, saznaje "Mozzart Sport".

U istom avionu biće i direktor ABA lige Milija Vojinović, koji se takođe zatekao u Dubaiju.

Zbog novonastalih okolnosti odložen je meč između Partizana i Dubaija, koji je bio zakazan za četvrtak  i trebalo bi da bude odigran u ponedeljak 9. marta.

U međuvremenu, predstavnici Fenerbahčea bi trebalo da se tokom večeri vrate u Istanbul, što je potvrdio sportski direktor kluba Ugur Ozan Sulak.

Dvejn Vašington
Dilan Osetkovski Dvejn Vašington Nik Kalates Sterling Braun Isak Bonga KK Partizan
Dilan Osetkovski Dvejn Vašington Nik Kalates Sterling Braun Isak Bonga KK Partizan
Ostoja Mijailović

