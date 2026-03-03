Slušaj vest

Kao što je već poznato oni su su prethodnih dana bili zadržani na Bliskom istoku zbog pogoršane bezbednosne situacije u regionu.

Veći broj igrača i sportskih radnika našao se u tom delu sveta tokom reprezentativne pauze, a neplanirane okolnosti produžile su njihov boravak u Dubaiju. Među njima su, osim trojca iz Partizana, bili i predstavnici više evropskih klubova.

Trojica igrača Partizana u sredu će zajedno sa ekipom Dubaija otputovati do Ljubljane, odakle će nastaviti put ka Beogradu, saznaje "Mozzart Sport".

U istom avionu biće i direktor ABA lige Milija Vojinović, koji se takođe zatekao u Dubaiju.

Zbog novonastalih okolnosti odložen je meč između Partizana i Dubaija, koji je bio zakazan za četvrtak i trebalo bi da bude odigran u ponedeljak 9. marta.

U međuvremenu, predstavnici Fenerbahčea bi trebalo da se tokom večeri vrate u Istanbul, što je potvrdio sportski direktor kluba Ugur Ozan Sulak.