Američki košarkaš Džordan Dejvis novi je igrač Mege!

Dejvis je rođen 2002. godine u Viskonsinu, visok je 193 centimetra i pokriva poziciju beka.

Crvena zvezda - Mega, foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Američki košarkaš je u Megu stigao sa Univerziteta Ilinois.

Košarkaši Mege se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Plej-aut faze ABA lige sa šest pobeda i 11 poraza.

