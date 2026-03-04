Iz Ilinioisa pravo u Srbiju!
POTPISAO AMERIČKI BEK U ZAVRŠNICI SEZONE! Stigao šuter da zaokruži roster kad treba!
Američki košarkaš Džordan Dejvis novi je igrač Mege!
Dejvis je rođen 2002. godine u Viskonsinu, visok je 193 centimetra i pokriva poziciju beka.
Američki košarkaš je u Megu stigao sa Univerziteta Ilinois.
Košarkaši Mege se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Plej-aut faze ABA lige sa šest pobeda i 11 poraza.
