ŠTA ČEKA SRBIJU NA PUTU DO MUNDOBASKETA? Pred Alimpijevićem i Orlovima je dug i trnovit put ...
Za sada je poznato 10 reprezentacija koje su matematički već obezbedile plasman u drugu rundu.
Srbija nije među njima, ali Orlovi imaju velike šanse za plasman u drugi krug.
Podsetimo, u evropskim kvalifikacijama učestvuju 32 selekcije podeljene u osam grupa.
Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izboriće plasman u drugi krug, gde će nastaviti borbu za jedno od 12 mesta koja Evropi pripadaju na Svetskom prvenstvu u Kataru.
Ko je za sada prošao dalje
Posle dosadašnjih utakmica plasman u drugu rundu već su obezbedile sledeće reprezentacije:
Grupa A: Španija i Gruzija
Grupa C: Turska, Bosna i Hercegovina
Grupa E: Hrvatska, Nemačka i Izrael
Grupa F: Poljska
Grupa G: Finska i Francuska
U pojedinim grupama borba je i dalje potpuno otvorena, u grupama B, D i H nijedna selekcija još nije matematički obezbedila prolaz i sve četiri reprezentacije i dalje se nalaze u trci za plasman među tri najbolje.
Šta sledi
Druga runda doneće prenošenje rezultata iz međusobnih duela ekipa koje su prošle dalje, što dodatno povećava značaj svake utakmice već u prvoj fazi.
To Srbiji može da predstavlja problem zbog dva poraza od reprezentacije Turske.
Upravo zato finiš grupne faze nosi ogroman rezultatski i takmičarski ulog
Košarkaška reprezentacija Srbije se nalazi u grupi C, gde su Turska i Bosna i Hercegovina već obezbedile plasman u Drugi krug.
Ekipa Dušana Alimpijevića je, međutim, i dalje u igri za prolaz, ali bez prava na kiks u završnici prve faze.
Borba za treće mesto vodiće se između Srbije i Švajcarske, a preostali mečevi odlučiće koja će reprezentacija nastaviti kvalifikacije u drugom krugu.
Na leto Srbiju čekaju poslednja dva meča kvalifikacija u prvoj fazi, gde će prvo 2. jula gostovati Švajcarcima, a tri dana kasnije biće domaćin BiH u Beogradu.
Ukrštanje
Srbija se potom ukršta sa grupom gde se nalaze Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija.
Italija je trenutno prva sa tri pobede i jednim porazom, prate je Litvanija i Island sa skorom 2-2, dok je Velika Britanija poslednja sa 1-3.
Podsetimo najbolje tri ekipe iz svake grupe plasiraće se u drugu fazu, a tri najbolje iz novoformirane grupe na Mundobasket u Kataru 2027 godine.
Na Mundobasketu 2027 godine učestvovaće 32 ekipe, od toga 12 reprezentacija iz Evrope.