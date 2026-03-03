Slušaj vest

Za sada je poznato 10 reprezentacija koje su matematički već obezbedile plasman u drugu rundu.

1/11 Vidi galeriju Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Srbija nije među njima, ali Orlovi imaju velike šanse za plasman u drugi krug.

Podsetimo, u evropskim kvalifikacijama učestvuju 32 selekcije podeljene u osam grupa.

Po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe izboriće plasman u drugi krug, gde će nastaviti borbu za jedno od 12 mesta koja Evropi pripadaju na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ko je za sada prošao dalje

Posle dosadašnjih utakmica plasman u drugu rundu već su obezbedile sledeće reprezentacije:

Grupa A: Španija i Gruzija

Grupa C: Turska, Bosna i Hercegovina

Grupa E: Hrvatska, Nemačka i Izrael

Grupa F: Poljska

Grupa G: Finska i Francuska

U pojedinim grupama borba je i dalje potpuno otvorena, u grupama B, D i H nijedna selekcija još nije matematički obezbedila prolaz i sve četiri reprezentacije i dalje se nalaze u trci za plasman među tri najbolje.

Košarkaška reprezentacija Srbije, Košarkaška reprezentacija Turske Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Šta sledi

Druga runda doneće prenošenje rezultata iz međusobnih duela ekipa koje su prošle dalje, što dodatno povećava značaj svake utakmice već u prvoj fazi.

To Srbiji može da predstavlja problem zbog dva poraza od reprezentacije Turske.

Upravo zato finiš grupne faze nosi ogroman rezultatski i takmičarski ulog

Košarkaška reprezentacija Srbije se nalazi u grupi C, gde su Turska i Bosna i Hercegovina već obezbedile plasman u Drugi krug.





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore

Ekipa Dušana Alimpijevića je, međutim, i dalje u igri za prolaz, ali bez prava na kiks u završnici prve faze.

Borba za treće mesto vodiće se između Srbije i Švajcarske, a preostali mečevi odlučiće koja će reprezentacija nastaviti kvalifikacije u drugom krugu.

Na leto Srbiju čekaju poslednja dva meča kvalifikacija u prvoj fazi, gde će prvo 2. jula gostovati Švajcarcima, a tri dana kasnije biće domaćin BiH u Beogradu.





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore

Ukrštanje

Srbija se potom ukršta sa grupom gde se nalaze Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija.

Italija je trenutno prva sa tri pobede i jednim porazom, prate je Litvanija i Island sa skorom 2-2, dok je Velika Britanija poslednja sa 1-3.

Podsetimo najbolje tri ekipe iz svake grupe plasiraće se u drugu fazu, a tri najbolje iz novoformirane grupe na Mundobasket u Kataru 2027 godine.

Na Mundobasketu 2027 godine učestvovaće 32 ekipe, od toga 12 reprezentacija iz Evrope.