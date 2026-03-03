USKORO - ŽELJKO OBRADOVIĆ! Grobari u totalnom delirijumu, jedva čekaju!
Trofejni evropski trener i legenda srpske košarke Željko Obradović, na veliku žalost Grobara, napustio je Partizan u novembru 2025. godine čime je u srcima navijača crno-belih ostala duboka praznina.
Prema informacijama iz Grčke, poznati tamošnji reper (hip hop muzičar) Imjun (u originalu Immune), objavio je da će šestog marta izaći njegova pesma posvećena upravo Željku Obradoviću!
Naime, kako se prenosi, on je navodno veliki navijač Panatinaikosa, i "zelene" prati od ranog detinjstva. Upravo zbog svega toga, odlučio je da posveti pesmu legendarnom treneru Panatinaikosa, Srbije i cele Evrope.
Podsetimo, Željko Obradović je sa Panatinaikosom osvojio čak pet titula šampiona Evrope, što g adeklariše kao najuspešnijeg trener u zelenom delu Atine.
