Slušaj vest

Trofejni evropski trener i legenda srpske košarke Željko Obradović, na veliku žalost Grobara, napustio je Partizan u novembru 2025. godine čime je u srcima navijača crno-belih ostala duboka praznina.

Prema informacijama iz Grčke, poznati tamošnji reper (hip hop muzičar) Imjun (u originalu Immune), objavio je da će šestog marta izaći njegova pesma posvećena upravo Željku Obradoviću!

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Naime, kako se prenosi, on je navodno veliki navijač Panatinaikosa, i "zelene" prati od ranog detinjstva. Upravo zbog svega toga, odlučio je da posveti pesmu legendarnom treneru Panatinaikosa, Srbije i cele Evrope.

Podsetimo, Željko Obradović je sa Panatinaikosom osvojio čak pet titula šampiona Evrope, što g adeklariše kao najuspešnijeg trener u zelenom delu Atine.

Ne propustiteFudbalPOZNATA JE SUDBINA KRISTIJANA RONALDA: Klub se oglasio posle spekulacija da je napustio Rijad! Na fotografijama se vidi gde je Portugalac dok padaju bombe
Kristijano Ronaldo, Al Nasr
KošarkaŠTA ČEKA SRBIJU NA PUTU DO MUNDOBASKETA? Pred Alimpijevićem i Orlovima je dug i trnovit put ...
Omer Jurtseven i Nikola Kalinić na meču Srbija - Turska
Ostali sportoviUMRO LEGENDARNI SRPSKI SPORTISTA! Tužne vesti!
profimedia-0437021990.jpg
FudbalTANJGA JASAN PRED ČETVRTFINALE KUPA: Ovo je najbitnija utakmica, nećemo prespavati Trajal...
Miroslav Tanjga

BONUS VIDEO:

Grobari, Željko Obradović, podrška navijača Izvor: Kurir