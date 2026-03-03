Slušaj vest

Košarkaši Hapoel Jerusalem doputovali su u Beograd, gde će do kraja sezone u Evrokupu igrati kao domaćini.

Zbog ratnih dešavanja u Izraelu, tamošnji klubovi ponovo su prinuđeni na preseljenje. Tim iz Jerusalima će, zajedno sa Makabijem, ostatak sezone u međunarodnim takmičenjima igrati kao domaćin u glavnom gradu Srbije, preneo je "Telegraf".

Za razliku od njih, Hapoel Tel Aviv svoje utakmice ponovo će organizovati u Sofiji, gde je već nastupao tokom završnice prethodne godine. Ekipa iz Jerusalima stigla je u Beograd letom iz egipatske Tabe, nakon što je prethodno kopnenim putem evakuisana iz zemlje, usled zatvaranja vazdušnog prostora zbog raketnih napada iz Irana i dejstava Hezbolaha iz Libana.

Hapoel je prvu fazu Evrokupa završio na čelu Grupe A sa skorom 13-5, čime se svrstao među glavne kandidate za osvajanje trofeja i plasman u Evroligu.

Nema sumnje da bi im put ka evropskom uspehu bio lakši uz podršku navijača u Jerusalimu, ali će u nastavku takmičenja morati da se prilagode igranju daleko od svog domaćeg terena i atmosfere koju su tamo imali.

