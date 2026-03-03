Ilirija je na devetom mestu u plej-autu sa ukupnim skorom od šest pobeda i 11 poraza, a Split je na 10. mestu sa skorom 4/13
PLEJ-AUT ABA LIGE: Ilirija posle produžetka pobedila Split
Košarkaši Ilirije pobedili su večeras na gostujućem terenu posle produžetka Split 112:107 (20:31, 26:16, 22:20, 26:27, 18:13), u prvom kolu plej-auta regionalne ABA lige.
Iliriju su predvodili Vendel Grin sa 30 i Edo Murić sa 26 poena, a pratio ih je Tin Tomažič sa 17 poena.
Najefikasniji kod Splita bili su Tejvon Majers sa 29, Antonio Jordano sa 18, Antonio Sikirić sa 17, Vito Kučić sa 15 i Dario Drežnjak sa 11 poena.
Ilirija je na devetom mestu u plej-autu sa ukupnim skorom od šest pobeda i 11 poraza, a Split je na 10. mestu sa skorom 4/13.
U narednom kolu, Ilirija će gostovati Krki, dok će Split gostovati Zadru.
