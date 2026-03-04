Slušaj vest

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, doživeli su prethodne noći poraz od ekipe Njujork Niksa - 111:95.

Nezadovoljan je bio Rajaković pojedinim sudijskim odlukama na ovom meču, pa je u jednom momentu pobesneo - ušao na teren i krenuo ka sudiji.

Imao je svašta da mu kaže, pa su igrači morali da ga smiruju.

Darkovu reakciju američki komentatori, koji su uživo prenosili ovaj meč, odmah su uporedili sa situacijom koja se nedavno dogodila na utakmici Oklahoma - Denver, kada je Nikola Jokić eksplodirao nakon prljavog poteza Lua Dorta.

Okršaj Nikole Jokića i Dorta, Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

"Darko sada gleda sudiju onim Jokićevim pogledom. Zar nisu iz iste zemlje? Ako ja ikad vidim takav pogled u Srbiji, bežim odatle istog trenutka", rekao je uz osmeh američki komentator.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium