Košarkaši Majamija savladali su na svom terenu Bruklin Netse rezultatom 124:98.

Majami su do pete pobede u poslednjih sedam mečeva vodili Bem Adebajo sa 23, Tajler Hiro sa 22 i Haime Hakez sa 20 poena.

Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao na ovoj utakmici zbog problema sa leđima.

U redovima Bruklina, koji je doživeo i deveti poraz u nizu, najbolji su bili Noa Klauni sa 17 i Zijaire Vilijams sa 16 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

