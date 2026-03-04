Orlando rutinski savladao Vizardse.
NBA
TRISTAN NIJE IGRAO - Vašington doživeo ubedljiv poraz!
Paolo Bankero je bio najbolji u pobedničkom timu sa 37 poena, čime je izjednačio svoj sezonski rekord, dok je Dezmond Bejn pobedi Orlanda doprineo sa 25 poena.
U poraženom sastavu najefikasniji su bili Vil Rajli sa 19 i Džejden Hardi sa 18 poena.
Srpski košarkaš u redovima Vašingtona Tristan Vukčević nije bio u sastavu za ovaj meč.
