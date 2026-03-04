Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa upisali su treću uzastopnu pobedu pošto su na svom terenu savladali Nju Orleans rezltatom 110:101.

Najzaslužniji za novi trijumf tima iz LA bio je slovenački superstar Luka Dončić, koji je meč završio sa 27 poena i 10 skokova.

Iako je prikazao još jednu impresivnu partiju, Luka se nakon meča našao na udaru kritika košarkaške javnosti "preko bare".

Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Njegovo ponašanje počelo je ozbiljno da ide na živce Amerima.

Naime, po ko zna koji put ove sezone ušao je u klinč sa sudijama i zaradio tehničku grešku. Pukom srećom izbegao je isključenje, pošto je nakon jedne odluke ironično aplaudirao arbitru.

Njegovo ponašanje nije se dopalo američkom komentatoru, koji je u prenosu uživo isprozivao Slovenca.

"Ovo je frustrirajuće kod Luke. Predvodiš NBA po broju izvedenih slobodnih bacanja, pa se žališ kada ih dosude, žališ se kada ih ne dosude. Dođe do tačke kada jednostavno moraš da igraš".

Luka je ove sezone zaradio čak 14 tehničkih, uglavnom zbog rasprava sa sudijama. Moraće ozbiljno da pripazi na ponašanje u nastavku sezone, jer po pravilima NBA lige igrač koji premaši 16 tehničkih u sezoni automatski će biti suspendovan na jedan meč. Za svake naredne dve tehničke sledi nova utakmica suspenzije. Naravno, uz to idu i ozbiljne novčane kazne.

