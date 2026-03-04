Slušaj vest

Nestvaran doček priredili su navijači Huventuda Džabariju Parkeru.

Parker je zvanično predstavljen kao novo pojačanje Huventuda, a španski klub tim povodom priredio je druženje sa navijačima ispred dvorane.

Njegov dolazak u klub izazvao je neviđenu euforiju među navijačima, koji su se u velikom broju okupili ispred dvorane kako bi poželeli dobrodošlicu Amerikancu.

Navijači su imali priliku da se fotografišu sa Džabarijem, a redovi su bili poprilično dugački.

I Parker je očito silno motivisan da pokaže svima da nije zaboravio da igra košarku. Tokom boravka u Partizanu delovao je potpuno nezainteresovano za košarku, kuburio je sa viškom kilograma i vukao se po terenu, a sada je "zategnut kao praćka".

Po odlasku na pozajmicu u Huventud Džabari Parker je očito rešio da se dovede u red. Za 10-ak dana skinuo je čak 4.5 kilograma i nalazi se u prilično dobroj formi.