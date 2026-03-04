Slušaj vest

Andrej Stojaković je bio odličan u ubedljivoj pobedi Ilinoja protiv Oregona rezultatom 80:54.

Stojaković je za 21 minut u igri postigao 21 poen uz 12 skokova.

Iz igre je pogodio sedam od 12 šuteva, ali nijednom nije bio precizan iz dva pokušaja za tri poena. Sa linije slobodnih bacanja je pogodio sedam od isto toliko šuteva.

Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Imao je Andrej dve asistencije, jednu ukradenu i nijednu izgubljenu loptu.

Sin čuvenog Srbina je oborio rekord karijere po broju uhvaćenih skokova

Pogledajte neke od najboljih poteza Andreja Stojakovića na utakmici protiv Oregona:

Ove sezone u proseku beleži 13,2 poena, 4,3 skokova i jednu asistenciju uz gotovo 50 odsto pogođenih šuteva iz igre.

