Sin legendarnog Predrag Stojakovića odigrao je sjanu utakmicu i stigao je do rekorda karijere.
BRAVO!
E, TAKO IGRA SIN SRPSKE LEGENDE! Rekord karijere sjajnog Andreja Stojakovića!
Slušaj vest
Andrej Stojaković je bio odličan u ubedljivoj pobedi Ilinoja protiv Oregona rezultatom 80:54.
Stojaković je za 21 minut u igri postigao 21 poen uz 12 skokova.
Iz igre je pogodio sedam od 12 šuteva, ali nijednom nije bio precizan iz dva pokušaja za tri poena. Sa linije slobodnih bacanja je pogodio sedam od isto toliko šuteva.
Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Imao je Andrej dve asistencije, jednu ukradenu i nijednu izgubljenu loptu.
Sin čuvenog Srbina je oborio rekord karijere po broju uhvaćenih skokova
Pogledajte neke od najboljih poteza Andreja Stojakovića na utakmici protiv Oregona:
Ove sezone u proseku beleži 13,2 poena, 4,3 skokova i jednu asistenciju uz gotovo 50 odsto pogođenih šuteva iz igre.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši