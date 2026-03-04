Slušaj vest

Porzingis je početkom februara trejdovan u Golden Stejt, a od tada je igrao na samo jednoj utakmici i to 20. februara protiv Bostona.

Njegov izostanak je prinudan, ali tačan razlog nije poznat.

Ker je poručio da ni u ekipi nisu potpuno sigurni o čemu se radi.

"Misteriozno je... Pomalo... Radimo na tome i nadamo se da ćemo uskoro imati više informacija, a da on postane zdrav i da mu konstantno bude dobro. Na tome radi ceo naš medicinski tim i rade naporno tako da neću iznositi teorije trenutno", rekao je trener Voriorsa i dodao:

Kristaps Porzingis Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA, AP David Zalubowski

"Nas dvojica pričamo, za sada je sve super i on jedva čeka da dobije odgovore i ponovo zaigra i mi ga podržavamo, potpuno", rekao je Amerikanac.

Kristaps Porzingis je prehodno za Atlantu ove sezone igrao na 17 utakmica.

Ne propustiteKošarkaAMERI UDARILI PO DONČIĆU! Njegovo ponašanje im ozbiljno ide na živce - opet je pravio haos na terenu! (VIDEO)
Luka Dončić
KošarkaTRISTAN NIJE IGRAO - Vašington doživeo ubedljiv poraz!
Tristan Vukčević
KošarkaSRBIN PROPUSTIO MEČ - Majami ubedljivo savladao Bruklin, Jović zbog povrede nije igrao!
Nikola Jović
KošarkaKAD PROKLJUČA VRELA SRPSKA KRV - RAJAKOVIĆ "EKSPLODIRAO" KAO JOKIĆ! Američki komentatori u neverici: Bežim iz Srbije ako vidim taj pogled! (VIDEO)
Darko Rajaković

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports