Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić maksimalno se trudi da sačuva svoju privatnost - ne eksponira se u javnosti, retko daje intervjue i brižljivo čuva svoju intimu.

Sada je javnost po prvi put dobila priliku da zaviri u njegov luksuzni dom u naselju Čeri Hils u Denveru.

Unutrašnjost Jokićevog doma u Koloradu. Foto: Instagram/X&O’s chat

Naime, Nikola je predstavnicima medija otvorio vrata svoje luksuzne vile u Koloradu, pa su navijači imali priliku da vide kako izgleda unutrašnjost njegovog velelepnog doma.

Poznati komentator i košarkaški novinar Edin Avdić u Jokićevoj kući snimio je novu epizodu popularnog podkasta "X&O's Chat", a fotografije sa snimanja objavljene su na zvaničnoj Instagram stranici podkasta.

Najveću pažnju izazvala je fotografija iz dnevne sobe, na kojoj se vide najvredniji trofeji koje je srpski as osvojio u karijeri. Naime, centralno mesto zauzimaju tri trofeja "Majkl Džordan" za MVP NBA lige i replika šampionskog "Larry O'Brien" pehara. Naravno, na stolu je i statua konja, koja odražava ogromnu ljubav i strast koju Srbin gaji prema ovim životinjama.

Nikola Jokić, vila u Denveru
Nikola Jokić, trofeji Foto: Instagram/X&O’s chat

Sam enterijer Nikolinog doma odiše elegancijom i luksuzom. Visoki plafoni, stilizovan nameštaj, umentičke fotografije...

Vila od 4.5 miliona

Jokić je 2021. godine kupio i vilu u naselju Čeri Hils u Denveru, koju je platio 4,5 miliona dolara. Njegov raskošni dom prostire se na mpresivnih 1.114 kvadratnih metara i broji čak 29 soba, od kojih većina ima i svoje kupatilo. Jokićev dom je okružen bujnim drvećem i zelenilom, pružajući porodici ne samo prostor za uživanje u prirodi, već i privatnost od znatiželjnih pogleda.

Na imanju je i veliki bazen, idealan za opuštanje tokom leta, dok unutrašnjost kuće odiše luksuzom. Kuća je opremljena privatnim bioskopom sa 12 sedišta, kao i teretanom, u kojoj Jokić održava formu za svoje košarkaške izazove.

