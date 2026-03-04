Slušaj vest

Selektor košarkaške reprezentacije Hrvatske, Tomislav Mijatović, sumirao je utiske nakon drugog kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Hrvatska nakon četiri odigrana meča zauzima prvo mesto u E grupi sa skorom 3-1.

Hrvatska je u Zagrebu savladala aktuelnog svetskog i evropskog šampiona Nemačku 93:88, a onda u Bonu od istog rivala doživela poraz nakon produžetka (91:89).

Nemačka takođe ima skor 3-1, ali zbog ubedljivije pobede u Zagrebu komšije su zadržale prvu poziciju na tabeli i tako obezbedile plasman u drugu rundu kvalifikacija.

1/4 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Hrvatske - Tomislav Mijatović Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor Tomislav Mijatović puca od optimizma nakon odličnog izdanja svojih izabranika u kvalifikacijama za Mundobasket.

"Izgledamo dobro, a pokazujemo iz utakmice u utakmicu da imamo kapacitet da budemo ravnopravan protivnik bilo kome. I to je za mene bio primarni cilj, jer, kao što smo sada igrali protiv Nemačke, očekujem da sutra pariramo Španiji, Francuskoj, Srbiji, ali i jednom SAD. Zašto da ne?", rekao je Mijatović.

"Došli smo u situaciju da u dve utakmice početkom jula i dve krajem avgusta, a igraćemo ih u kompletnom sastavu, uključujući NBA igrače, u slučaju četiri pobede, već četiri kola pre kraja, obezbedimo odlazak na Svetsko prvenstvo u Kataru. Nešto slično niko nije mogao da predvidi ni u novembru pre prvog kiksa. Uostalom, svi se dobro sećamo, žreb kvalifikacija je prošao gotovo neprimećeno. Ko je znao da ga gleda, već tada je video šansu", dodao je selektor reprezentacije Hrvatske.