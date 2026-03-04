Slušaj vest

Aktuelni trener prvaka Evrope Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus zatekao se u Dubaiju kada su počeli vazdušni napadi na prestonicu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Fener je tražio način da svog trenera brzo i bezbedno vrati u Istanbul i u tome uspeo.

Naime, Jasikevičijus je u utorak, trećeg marta, sa suprugom leteo iz Dubaija u Frankfurt, pre nego što je kasnije te večeri stigao u Istanbul.



Litvanac je otputovao u Dubai tokom pauze u Evroligi i domaćoj ligi zbog FIBA "prozora" na kratak odmor i ostao "zaglavljen" u ovom gradu.

Pored njega u Dubai su bili košarkaš Fenera Armando Bejkot i fizioterapeut tima Haime Kapela, dok je sportski direktor Ugur Ozan Sulak prisustvovao Evroliginom kvalifikacionom turniru za juniore.

Kurir sport/Sportske.net

